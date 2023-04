Les peuples de la Bible : les Qénites, descendants de Caïn

Le peuple des Qénites, parfois nommé Cinéens, n’est guère connu de nos jours malgré son ancêtre, Caïn, et alors même qu’il demeure pourtant étroitement associé à l’histoire d’Israël.

Les Qénites sont mentionnés pour la première fois dans la Bible au Livre de la Genèse dans la fameuse liste des peuples bibliques (Gn 15, 18) :

Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : » À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d’Égypte jusqu’au Grand Fleuve, l’Euphrate, soit le pays des Qénites, des Qenizzites, des Qadmonites, des Hittites, des Perizzites, des Refaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Guirgashites et des Jébuséens. »

Nous apprenons ainsi par cette source précieuse de l’Ancien Testament que le peuple des Qénites résidait en terre de Canaan avant que les Hébreux n’y parviennent. Les Écritures au livre de Samuel nous en disent un peu plus sur leur histoire en mentionnant que les Qénites étaient également implantés au nord du Nègueb, une région désertique du sud d’Israël (1 Sm 27,10).

Localisation du désert du Néguev. קרלוס הגדול, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ils seraient encore, nous le verrons, selon le livre des Juges, montés vers le désert de Juda ou désert de Judée.

Une lourde ascendance

L’origine des Qénites remonterait au premier fils d’Adam et d’Ève, le fameux Caïn et dont dériverait l’appellation même des Qénites. Il semble que cette désignation soit à rapprocher du mot quaynâ désignant en araméen le forgeron, un rattachement à la métallurgie – dont les Qénites seraient les ancêtres – et que l’on retrouve évoqué au Livre de la Genèse (Gn 4, 22) :

Silla, quant à elle, mit au monde Toubal-Caïn qui aiguisait les socs de bronze et de fer. La sœur de Toubal-Caïn était Naama.

C’est donc une lourde hérédité qui pèse sur ce peuple puisque, comme on le sait, Caïn fut le meurtrier de son frère Abel, ce qui lui valut cette lourde condamnation divine rapportée par la Bible (Gn 4, 15) :

Le Seigneur lui répondit : « Si quelqu’un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d’être tué par le premier venu qui le trouverait.

Ainsi, par son acte, Caïn ne pouvait être retranché du monde des vivants, et ce afin d’expier son crime et de subir l’opprobre de tous. Le récit biblique souligne combien la honte reposant sur le fratricide devait être visible aux yeux de tous en portant le fameux Signe de Caïn, un signe qui demeure encore de nos jours source de bien des interprétations parfois fort fantaisistes…

Un peuple proche des Israélites

Le livre des Juges nous apprend que certains membres de la tribu des Qénites étaient des parents de Moïse (Jg 1, 16) :

Les fils d’un Qénite, parent de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Juda jusqu’au désert de Juda qui est au sud d’Arad. Ils vinrent habiter avec le peuple qui était là.

Selon le récit biblique, il semblerait également que les Qénites soient apparentés aux Madianites dont nous savons par l’Ancien Testament que le beau-père de Moïse, Jéthro, faisait partie en tant que prêtre – prêtre de Madiane. Le peuple des Qénites était ainsi très proche des Israélites.

Soulignons enfin que les Qénites sont encore associés dans le récit biblique aux Amalécites. Cependant, à l’inverse des Amalécites – ennemis jurés d’Israël – les Qénites furent plus favorablement jugés pour leur aide tout au long de l’Ancien Testament depuis le bienveillant Jethro jusqu’au roi David qui récompensa leur soutien dans la bataille qu’il livra contre les Amalécites.