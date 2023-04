[EN IMAGES] Ce pays où le Christ fait parfois 50m de haut

Pays à majorité catholique, le Brésil ne mégote pas quand il s'agit d'honorer un saint ou de donner des airs grandioses à un sanctuaire. En témoignent ces statues monumentales qui s'élèvent aux quatre coins du pays.

Le Brésil est un pays immense, le plus grand d’Amérique Latine. Mesurant 17 fois la France, il compte 130 millions de fidèles catholiques, soit un peu plus de 65% de la population. Et cette foi vivante est aussi visible. Ici et là, les fidèles édifient d’impressionnants sanctuaires dont certains ont en commun de se distinguer par des statues aux dimensions gigantesques. Ce sont des figures de sainteté, des personnages de la Bible ou plus simplement des représentations de la Vierge Marie ou du Christ. Si le monde entier connaît le Christ Rédempteur de Rio, il existe en réalité beaucoup d’autres statues bien plus grandes !

De la Vierge Miraculeuse à sainte Rita, en passant par saint Michel Archange, tour d’horizon de ces créations architecturales spectaculaires réalisées à la gloire de Dieu.