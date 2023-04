Un nouvel évêque pour le diocèse de Perpignan

Le pape François a choisi mardi 11 avril Mgr Thierry Scherrer comme nouvel évêque de Perpignan. Il était jusqu'à présent évêque de Laval.

Le pape François a nommé Mgr Thierry Scherrer, 64 ans, évêque de Perpignan-Elne, a indiqué le Bureau de presse du Saint-Siège le 11 avril 2023. Jusqu’à présent évêque de Laval, il occupera désormais le siège laissé vacant par Mgr Norbert Turini, nommé archevêque de Montpellier en juillet 2022.

Né le 22 janvier 1959 à Versailles et ordonné prêtre en 1988 pour l’archidiocèse d’Aix, Mgr Scherrer sera installé évêque de Perpignan le 18 juin prochain en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan.

Diplômé en philosophie et en théologie

Après des études universitaires à Montpellier et à Marseille, Thierry Scherrer a suivi son premier cycle de philosophie au séminaire de Paray-le-Monial (1981-1984), puis le second cycle de Théologie au séminaire Saint-Luc d’Aix-en-Provence (1984-1987). Il a fait ensuite une licence en théologie à l’Institut d’études théologiques de Bruxelles (1987-1989), puis un doctorat en Théologie à l’Université grégorienne de Rome.

Vicaire d’une paroisse d’Aix-en-Provence de 1991 à 1996, il s’implique ensuite au service diocésain des vocations jusqu’en 2004 puis devient curé. Il n’a que 49 ans quand Benoît XVI le nomme en 2008 évêque de Laval. Dix ans plus tard, Mgr Scherrer lance un synode ayant pour thème « Tu as du prix à mes yeux ». Au sein de la Conférence des évêques de France (CEF), il est membre du conseil pour la liturgie et la pastorale sacramentelle.

À Perpignan, Mgr Scherrer sera à la tête d’un diocèse comptant près de 483.000 personnes. Situé dans le département des Pyrénées-Orientales, le diocèse dispose de 56 prêtres en activité, indique le site de la CEF.