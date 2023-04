Un nouveau recteur pour le sanctuaire de Lisieux

Prêtre du diocèse de Paris, le père Emmanuel Schwab vient d’être nommé recteur du sanctuaire de Lisieux (Calvados), a annoncé le diocèse de Bayeux ce mercredi 5 avril.

Le sanctuaire de Lisieux a son nouveau recteur. Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de Bayeux et de Lisieux, a nommé le père Emmanuel Schwab comme recteur du sanctuaire de Lisieux, a annoncé le diocèse ce mercredi 5 avril. Actuellement curé de la paroisse Saint-Léon à Paris, il prendra ses fonctions le 1er septembre 2023. Il succède à ce poste au père Olivier Ruffray qui a été nommé vicaire général du diocèse de Bayeux et Lisieux le 1er février 2023.

Ingénieur des Arts et Métiers le père Emmanuel Schwab, 63 ans, a uniquement exercé dans la capitale depuis son ordination en 1988. « Nous portons dans nos prières les pères Emmanuel et Olivier, nous prions pour la fécondité de leurs ministères », a souligné Mgr Jacques Habert. « Nous prions pour toutes les personnes qui travaillent au service du sanctuaire de Lisieux et pour cette nouvelle étape qui commence en ce lieu béni au cours même de l’année jubilaire. »

Une visite du pape François ?

Chaque année, c’est en moyenne 5.000 messes qui sont célébrées à la basilique de Lisieux, 205.000 cierges brûlés, un million de visiteurs reçus de 50 nationalités différentes et 60.000 intentions de prière déposées au reliquaire de Louis et Zélie Martin. Alors que 2023 marque le 150e anniversaire de la naissance de sainte Thérèse, la question d’un déplacement du pape François au sanctuaire se pose. L’attachement qu’il porte à la petite Thérèse de Lisieux est connu. En outre, le 21 décembre dernier lors de l’audience générale au Vatican, celui qui était alors recteur du sanctuaire de Lisieux, le père Olivier Ruffray, lui a remis une lettre d’invitation de l’évêque du diocèse, Mgr Jacques Habert.