Office de la Passion : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Si vous êtes empêchés d'assister à la célébration de la Passion du Seigneur, ce vendredi 7 avril 2023, il est possible de la suivre à la télévision et sur Internet.

Le Vendredi saint, les chrétiens font mémoire de l’arrestation, du procès et de la mort de Jésus sur la croix. Si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à l’office, il est possible de le suivre à la télévision ou sur internet. N’hésitez pas non plus à vous renseigner près de chez vous, certaines paroisses proposent un office qu’elle retransmettent sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes vidéos.

1 Sur Vatican News

La célébration de la Passion du Seigneur aura lieu en la Basilique Saint-Pierre, à 17h00. Elle sera présidée par le pape François. Elle sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Vatican News.

Et un peu plus tard dans la soirée, à 21h15, le chemin de Croix sera célébré au Colisée. L’office sera présidé par le pape François.

2 Sur KTO

KTO retransmettra aussi sur sa chaîne télévisée et sa chaîne YouTube la cérémonie célébrée par le pape François à 17h en la basilique Saint-Pierre de Rome. Comme sur Vatican News, il sera ensuite possible de suivre le Chemin de Croix à 21h15.