Paris : au moins 35 chemins de croix organisés dans les rues Vendredi saint

Au moins 35 chemins de croix sont organisés cette année dans les rues de Paris pour le Vendredi saint, le 7 avril.

Non, le chemin de croix n’est pas réservé aux bigots ou grenouilles de bénitiers ! Si quasiment toutes les paroisses de Paris prévoient des chemins de croix en intérieur, au moins 35 d’entre eux se dérouleront en extérieur, dans les rues de la capitale, pour le Vendredi saint. Outre le traditionnel chemin de croix de la basique du Sacré-Cœur présidé par l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, vendredi à 15h, d’autres sont organisés dans quasiment tous les arrondissements de la capitale.

Inventé par saint François d’Assise afin d’incarner plus concrètement la Passion du Christ et permettre à chacun d’entrer plus facilement « dans le mystère de l’amour de Dieu manifesté en son Fils », le chemin de croix est une manière de suivre le Christ pas à pas dans le combat qu’il a accepté de vivre pour racheter les hommes de leurs péchés. Si les quatorze stations, rappelant les événements du supplice du Christ, demeurent identiques, les méditations qui les accompagnent varient.

