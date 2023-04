“Coming out” de Mehdi Djaadi nommé aux Molières

Seul-en-scène retraçant sa conversion de l'islam au catholicisme, "Coming out" de Mehdi Djaadi a été nommé aux Molières 2023, le 24 avril prochain.

« Merci aux votantes et votants, au public, à mon équipe, à toutes celles et ceux qui ont fait partie de l’aventure. » C’est par ces mots simples que Mehdi Djaadi a réagi sur Facebook à la sélection de Coming out aux Molières 2023, le 30 mars 2023. Belle nouvelle pour l’acteur, metteur en scène et comédien, en lice pour la plus haute distinction française dans le domaine théâtral. La cérémonie aura lieu le 24 avril 2023 au Théâtre de Paris.

Une reconnaissance pour celui qui, depuis quatre ans, raconte sur scène l’histoire de sa conversion de l’islam au catholicisme, du musulman pratiquant qu’il fut à son baptême à l’âge de 21 ans. Il raconte, à travers ce spectacle, son enfance dans un quartier populaire de Saint-Etienne, son passage par l’école coranique et son entrée, un jour, après un entraînement de boxe, dans une église évangélique afin, de son propre aveu, de provoquer le pasteur, ses premières lectures de la Bible et le début de son « obsession pour Jésus« .

50.000 spectateurs et l’Olympia

Le spectacle, qui a déjà conquis 50.000 spectateurs, sera joué à l’Olympia le 16 juin 2023. Une consécration pour le comédien, qui, après avoir joué à Avignon, au Théâtre Montmartre, au Petit Montparnasse, au théâtre Tristan Bernard et à la Cigale, continue à réunir des spectateurs de toutes les confessions au sein d’un spectacle où se mêlent humour, autodérision et même un Ave Maria a capella. Avec, toujours, le besoin de répondre à l’appel de Dieu.