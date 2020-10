Notre-Dame jour par jour : artisans et maîtres d’art invités à se faire connaître pour restaurer la cathédrale

Vous êtes charpentier, sculpteur, vitrailliste ou encore maçon et vous adorez Notre-Dame de Paris ? Cet appel est fait pour vous. Lundi 12 octobre, l’établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame a annoncé le lancement d’un appel à compétences, gratuit et ouvert à tous, destiné à recenser l’ensemble des artisans et maîtres d’art susceptibles d’oeuvrer à la restauration de la cathédrale.

Jean-Louis Georgelin, président de l’établissement, souhaite « permettre à tous les artisans, maîtres d’art et entreprises compétents » de se faire connaître, mais également de transformer ce chantier emblématique en « vitrine de l’excellence de ces corps de métiers et savoir-faire, souvent peu ou mal connus, alors même qu’ils sont des métiers d’avenir ».

Au total, douze domaines d’intervention ont été identifiés : pierre/maçonnerie, sculpture, vitraux, charpente, couverture, menuiserie/bois, serrurerie, ferronnerie, peintures murales, métal, nettoyage plomb et sujétions plomb, échafaudage. Si cet appel est ouvert à tous, les entreprises devront bien sûr justifier qu’elles disposent des qualifications requises.

Se faire connaître par un simple mail !

Tout professionnel intéressé par le projet doit remplir un questionnaire et le renvoyer à une unique adresse mail — sourcing@rndp.fr — avant le 1er novembre 2020. Les travaux de restauration ne seront réalisés qu’à l’issue des procédures d’appels d’offres et de mises en concurrence des entreprises.

