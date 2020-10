Ils s’ennuient à l’aéroport et se lancent dans des chants de louange

C’est une scène aussi amusante qu’inspirante qui s’est déroulée à l’aéroport international de Chicago (États-Unis). Alors que des voyageurs attendaient leur vol, un pasteur de Louisiane, Troy Thomas Sr., a profité de ce temps de latence pour lancer dans une prière spontanée via des chants connus de tous. Des vidéo montrent les voyageurs entre valises, écrans d’affichage et enseignes publicitaires, en train d’entonner des chants emblématiques tels que « Amazing Grace » et « This Little Light of Mine ».

Assis pour les uns, debout pour les autres, ils font monter leurs voix autant pour passer le temps – en bonne compagnie – que pour louer Dieu. Certains frappent des mains en rythme, d’autres lèvent les bras vers le haut, et leur joie semble contagieuse. Voilà un vol dont ils se souviendront probablement.