Les Guetteurs, Hillsong Young & Free, Holi : les nouveaux titres pour louer Dieu

Holi Croire en ce monde

La rentrée des classes est passée et la vie a repris son cours avec de nouvelles règles de prudence sanitaire. Pour donner un peu de peps à cette nouvelle année scolaire, découvrez les nouveaux titres et albums qui vous permettront de l’aborder joyeusement et de mettre Dieu au cœur de vos semaines.

Dix titres, de « Croire en ce monde » à « Voici ton église ». Holi, groupe d’électro-pop louange lillois composé de six jeunes, vient de sortir un troisième album le 20 septembre dernier. Le groupe a prévu de multiplier les tournées jusqu’en juin prochain. Ce dernier opus se veut le reflet du « choix de croire en un monde qui nous dépasse en marchant avec confiance dans la lumière du Père ». L’album est disponible sur Spotify, Apple Music, Deezer et Amazon music.

Samuel Olivier Réveiller l'aurore

Dans ce nouvel album de Samuel Olivier, musicien évangélique qui a participé à la fondation du collectif Cieux Ouverts et qui anime des temps de louange sur les réseaux sociaux, douze chants permettent de se tourner vers Dieu tout en douceur. Album à commander sur le site de Première Partie et à écouter sur Deezer, Spotify, You Tube Music.

Pauline Betuel Inspire

Ce premier album de Pauline Betuel est sorti le 19 juin, juste avant l’été. La musicienne de 23 ans, qui s’est formée à l’école de groupes comme Glorious et Be Witness, s’est beaucoup inspirée de la louange anglo-saxonne, mais aussi du jazz et de la chanson française. Quatre titres à découvrir sur différentes plateformes (You Tube Music, Spotify, Deezer).

Bethel Revival's in the air

Sorti le 29 mai dernier, il s’agit d’un album live du collectif californien Bethel Music récompensé à de nombreuses reprises et nominé aux Grammy Awards. L’album, composé de dix-sept chansons, est une compilation de plusieurs grands succès du groupe. Album disponible sur Deezer, Spotify, You Tube Music.

Les Guetteurs Gladiator

Dans ce single sorti au cours du mois de juillet, le groupe de reggae français créé en 2008 invite les chrétiens à « danser dans l’arène comme des gladiateurs » : « J’veux pas vivre ma vie comme un animal / J’ai fait trop de sacrifices pour en arriver là / J’ai compris que pour être libre faut s’donner du mal / Lève-toi, bats-toi, ne sois pas si sage ». Disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music.

Hillsong Young & Free All Of My Best Friends

Cet album live de Hillsong Young & Free, sorti le 28 août dernier, a été enregistré lors d’un camp d’été à Sydney (Australie), avant la pandémie de Covid-19. « Ces chansons ont été écrites bien avant les temps fous que nous traversons actuellement, mais nous croyons vraiment que ces paroles ont été dirigées par Dieu », a confié à Fox News Melodie Mezieres-Wagner, qui a composé et interprété les morceaux. L’album a un petit goût d’espérance qui est le bienvenu aujourd’hui. Il est disponible sur le site d’Hillsong, Spotify, Deezer, You Tube Music.