How it started – How it’s going, quand un meme nous fait découvrir la beauté d’une vocation

On dit souvent que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Des débuts modestes aux grandes réalisations il y a parfois un pas, parfois plus, mais une chose est certaine : un travail constant et une volonté bien trempée peuvent emmener bien plus loin que ce que nous pouvions imaginer. Il est important de se rappeler du point de départ pour mesurer le chemin parcouru. C’est peu ou prou ce message que véhicule la tendance actuelle sur Twitter du « How it started – How it’s going » (« Comment ça a débuté – Comment ça se passe aujourd’hui ») qui invite les internautes à publier deux photos pour accompagner chacune des légendes.

L’astronaute Thomas Pesquet, par exemple, a partagé une photo de lui où on le voit jouer dans un carton et une autre où on le voit dans une station spatiale :

How it started: How it's going: pic.twitter.com/2VL5RtxNvj — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 10, 2020

Des milliers d’internautes se sont pris au jeu… y compris sœur Bethany. Religieuse de la congrégation des Filles de Saint-Paul, à Boston (États-Unis) a partagé deux touchantes photos. La première où on la voit radieuse devant un gâteau le jour de sa première communion, et la deuxième où on la devine de dos lors d’un office avec le voile de sa congrégation.