De TikTok à TF1, et si c’était lui le premier évangélisateur de France ?

Aleteia l’avait rencontré en juin, quand ce jeune prêtre de 30 ans commençait à se faire connaître sous le pseudo de « curedetiktok » sur ce réseau social aux six millions d’abonnés rien qu’en France ! Six mois plus tard, magie des algorithmes, ses vidéos affichent des milliers de vues et son nom est désormais connu, avec ses presque 53.000 abonnés.

Tous les médias parlent de lui désormais. Après plusieurs articles en presse écrite, le père Vincent Cardot vient de passer dans la célèbre émission du dimanche soir de TF1, Sept à Huit, (à partir de la 20e minutes) où les téléspectateurs ont pu découvrir le travail d’évangélisation de ce curé, qui a trouvé un bon moyen de s’adresser aux jeunes.

S’il maitrise à présent bien les réseaux sociaux, notre curé reste étonné de son passage « d’à peine trois minutes » dans l’émission, « alors que le tournage a duré toute une journée ! ». Mais qu’importe, la visibilité de l’émission a surtout permis à d’autres jeunes de découvrir son profil Tiktok, « j’ai eu près de 4.000 nouveaux abonnés depuis », s’amuse-t-il. Mais il le dit, il le répète, aucune gloire à en tirer, un seul message à faire passer : faire connaitre Jésus ! Celui pour qui il a donné sa vie et grâce à qui il vit, manifestement heureux et pleinement, sa vocation de prêtre.