La Manif Pour Tous Lyon Des Marianne derrière une banderole lors de la manifestation organisée par le collectif "Marchons Enfants", à Lyon, le 10 octobre 2020.

Ils étaient des milliers à protester dans toute la France contre le projet de loi bioéthique adopté par l’Assemblée dans la nuit du 31 juillet 2020, à l’appel du collectif Marchons Enfants, qui rassemble 22 associations de défense de l’enfant, dont les Associations Familiales Catholiques (AFC), La Manif Pour Tous et Juristes Pour l’Enfance, les trois principales. Au total, soixante manifestations se sont tenues en métropole et à la Martinique. Les limitations en terme de nombre étant différentes selon les régions et les départements, le nombre de manifestants et les formats ont été variables selon les lieux, mais, pour les organisateurs, la mobilisation a été massive. Alors que certains rassemblements étaient statiques, d’autres ont pris la forme de cortèges. Partout, cependant, des podiums ont pu être aménages avec des séquences vidéo, des animations, des prises de parole d’intervenants.

Malgré le contexte inhabituel, « toutes les manifestations ont été très importantes, que ce soit dans les petites, moyennes ou grandes villes », note auprès d’Aleteia Ludovine de La Rochère, présidente de La Manif Pour Tous. « Il y a eu beaucoup de monde à Versailles, Lyon, Nantes, Toulouse, Paris… Partout, à minima, ça a été plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers. Parfois, il a fallu attendre que certains partent pour que d’autres entrent. Entre la nécessité de se protéger pour les plus vulnérables, et toutes les personnes qui n’ont pas osé venir parce qu’elles pensaient que les rassemblements étaient interdits, ils ne pouvait pas y avoir une expression de tous comme tous l’auraient souhaité ». Mais « nous sommes très heureux de voir que les Français étaient très nombreux à se mobiliser », poursuit-elle.

A #LaDéfense, #MarchonsEnfants a décidé de se faire entendre de @JeanCASTEX et @EmmanuelMacron et de se faire le porte-voix des enfants. Non on n'a pas le droit de décider de priver volontairement des enfants de père ! #10octobre pic.twitter.com/AwbBWHmShk — La Manif Pour Tous (@LaManifPourTous) October 10, 2020

Le projet de loi devrait être soumis en deuxième lecture au Sénat à partir du premier trimestre 2021. « Quand, dans des sondages Ifop, on pose la question de l’enfant, qui est le premier concerné, 85% des Français interrogés répondent que l’enfant né par PMA a le droit à un père et une mère. Partout, l’opposition à ce projet de loi reste extrêmement importante », conclut Ludovine de La Rochère. « Il y a encore des étapes dans le parcours législatif et les gens continuent à se battre ».