Les Croix de peu, un signe de foi à partir de rien

Inventer des croix

Le musée du Hiéron, spécialisé dans l’art sacré, propose régulièrement de mettre en correspondance des œuvres contemporaines avec sa collection permanente. Cette année, c’est l’artiste contemporain Didier Hays qui a pris place parmi les œuvres du musée. « Croix de peu » est le titre poétique qu’il a donné à un ensemble de croix qu’il a créées à partir de matériaux recyclés et d’objets de récupération. Et c’est dans son atelier parisien que l’artiste a élaboré ses œuvres, avec peu de moyens, à la recherche du simple, de l’élémentaire, pour signifier et dire, lentement, avec des notes ou des dessins, le fil ténu qui mène à la découverte du sens. C’est d’ailleurs cette recherche de gestes simples qui l’aident à mieux comprendre le signe de la Croix.

Didier Hays invente ainsi des croix. Inventer, c’est-à-dire trouver, découvrir et créer. La première croix exposée, la plus ancienne, il l’a réalisé il y a 40 ans : un simple tau, en bois, en forme de « T » trouvé dans le fouillis d’une étagère. Une croix ready made, dirait-on dans le langage de l’art contemporain. Un objet transformé par le simple regard, par l’intention de l’artiste. Une croix donnée à qui veut la prendre, la regarder, et surtout la garder. La garder pour la montrer, pour susciter de nouveaux regards, de nouveaux départs, de nouveaux chemins. Des chemins de croix, sans nul doute. Tels que ceux que Didier Hays suit depuis deux ans, en récupérant, en glanant des objets perdus, mis au rebut. Et il assemble la canne et le socle, le soulier et le marteau, la brindille et le presque rien. Et tout ce monde de petits riens, il le transforme en l’assemblant. Faire une croix de rien. Quelle entreprise, aussi modeste que jubilatoire ! Une croix avec deux ou trois fois rien, deux ou trois riens qu’associe, en lien, un presque rien.

Ces objets trouvés, qu’on dirait aussi bien des objets perdus, pourraient n’être que déchets. Mais assemblés en croix ils rayonnent, de joie, de vie. Illumination de l’une ou de l’autre croix, qui nous plaît violemment, nous interpelle, par l’insolite des formes et la stridence des couleurs. La croix canne invite au départ, la croix soulier prépare à la route, les coquillages préfigurent des horizons nouveaux, les éclats de lumière et de couleurs déchirent la grisaille ordinaire.

Croix de confinés

Pendant le confinement, le musée du Hiéron a d’ailleurs proposé une activité-concours à faire chez soi en s’inspirant du travail de Didier Hays. Tous les participants étaient invités à chercher dans leur maison, jardin (et même dans leurs déchets !) des végétaux, bouchons, bouteilles, cartons, capsules de café pour créer une œuvre 100 % recyclée. Une sainte occupation. Ce concours, ouvert aux adultes, aux classes entières et aux familles, a permis de redécouvrir autour de soi, parmi les choses simples, le beau signe de la Croix.

