Le chanteur Kanye West déroute Twitter avec des icônes

This is who we really are pic.twitter.com/wu5rLyGZcX — ye (@kanyewest) September 25, 2020

Les apôtres, la Vierge Marie, saint Michel ou encore saint Basile sont apparus en masse sur le compte Twitter de Kanye West, connu depuis peu pour ses célébrations chrétiennes du « Sunday Service » dont il avait tiré l’album aux accents gospel « Jesus is King « , sorti l’an dernier. La première image de la série représente Moïse sur le Mont Sinaï avec la table des dix commandements dans les mains. Il l’a présentée avec le commentaire “C’est ce que nous sommes vraiment”. Sans doute cette référence au décalogue suit-elle ses récentes implications politiques aux États-Unis, à l’occasion desquelles il rappelait notamment sa position contre l’avortement, sous-entendant que la loi des hommes est d’abord celle que Dieu a transmise à Moïse.

Après le décalogue, le rappeur a posté toute une série d’icônes chrétiennes telles qu’une représentation de la Cène, des archanges, de saint Michel, de la Vierge Marie ou encore la célèbre Icône de la Trinité d’Andreï Roublev. Aucun message, hormis l’unique commentaire, n’a présenté sa démarche.

Une chose est sûre, c’est que le chanteur américain ne suit aucunement l’iconoclasme des protestants et a choisi de faire honneur aux confessions catholiques et orthodoxes et, plus largement, à son attachement à la culture chrétienne.