Après ses louanges dominicales, Kanye West compose pour Jésus

Kanye West est-il touché par la grâce ? Il est le rappeur le plus écouté aux États-Unis et dans le monde, avec 32 millions de disques et 100 millions de téléchargements vendus. Sans compter les 21 Grammy Awards à son actif, un palmarès hors norme dans l’industrie musicale. Et pourtant, depuis le début de l’année, le chanteur consacre une partie de ses dimanches à ses « Sunday Service » à Atlanta, inspirés de la messe dominicale.

Accompagné du chœur de gospel The Samples, il réunit des centaines de personnes qui participent à ce qui ressemble à des louanges, puisque le nom de Jésus revient souvent dans la bouche du leader. On peut les voir célébrer le jour du Seigneur dans des salles combles ou en pleine nature, entourés d’arbres ou sur le haut d’une colline, ce qui renforce davantage la beauté des rassemblements. Une chose est sûre, ces louanges déplacent les foules au rythme de Alléluias emplis de ferveur et d’entrain.

Un dimanche, une invitée inattendue s’est même glissée dans l’assemblée le 19 mai dernier, provoquant l’enthousiasme de tous. Ce n’était autre que la chanteuse Sia, l’une des plus célèbres du moment, qui a interprété une louange pleine d’émotion avec son incroyable voix. On l’entend ainsi dire à Dieu « You are the morning sun ».

Jésus, un roi pour Kanye West

Sa femme a posté le 30 août sur son compte Instagram la liste des chansons qui composent l’album, ainsi que le titre : « Jesus is King ». On peut ainsi lire dans la liste de chansons « God is », « Baptized » ou encore « Sweet Jesus », annoncées pour le 27 septembre. Le 22 avril, elle assistait pour la première fois au rassemblement dominical organisé par son mari, dont elle dit être « très fière » de cette initiative, qui « est très inspirante à vivre ». Elle annonçait également le désir de Kanye West d’accompagner le développement de « cette église pendant quelques années ».

Le chanteur a déjà interprété en live deux des titres de ce nouvel album, « Garden » et « Water », lors de ses « Sunday Service ». En tant que compositeur éclectique, il invite régulièrement les artistes Tony Williams, Ant Clemons ou encore Francis and the lights. Le résultat de l’album promet d’être inspiré et, comme toujours avec l’artiste, de très grande qualité.

https://www.youtube.com/watch?v=9krtlRLy4Mo