La villa Magallon, une serre dédiée au bien-être en santé

Clinique Saint Jean de Dieu Les jardins de la clinique Saint Jean de Dieu.

Un lieu dédié au bien-être en santé. Tel est l’objectif de la villa Magallon , un projet porté par la fondation Saint Jean de Dieu. Très concrètement, il s’agit de transformer une serre historique de 72 mètres carrés située dans le parc de la clinique Saint Jean de Dieu (VIIarrondissement de Paris) en un lieu innovant destiné aux patients. La clinique étant spécialisée dans la chirurgie et la cancérologie, l’idée est de proposer aux patients un lieu qui ne soit pas directement thérapeutique où ils puissent se reconstruire et prendre soin d’eux à travers diverses activités dédiées aux soins de support. L’objectif est de concilier l’art, le soin et le patrimoine. L’art, car la villa a pour ambition d’être un lieu d’expression artistique, corporelle et manuelle ; le soin à travers les ateliers de bien-être ; et enfin le patrimoine à travers la serre, qui est un monument classé et qui prend place dans un coin de verdure historique de 6.000 mètres carrés, le parc de la clinique, lui-même classé.

Cette serre, de style hollandais du XIXe siècle, servait initialement à faire pousser des boutures, des semis de plantes rares et des fruits et légumes, essentiellement pour alimenter les pauvres, les malades et les frères hospitaliers de la communauté. Assez délabrée, elle n’était plus utilisée depuis plusieurs décennies. L’idée est de reconstruire le bâtiment à l’identique, mais en l’agrandissant, tout en conservant le bâti de l’époque. Le projet sera financé pour une grande partie par la générosité du public et d’entreprises mécènes. Le chantier de réhabilitation a été lancé en juin 2020 et la villa devrait ouvrir en mai 2021 pour pouvoir accueillir ses premiers patients trois mois plus tard. Le lieu fonctionnera uniquement grâce à des bénévoles et à du mécénat de compétences.

Clinique Saint Jean de Dieu La serre historique de la clinique Saint Jean de Dieu (Paris).

Très concrètement, la villa pourra accueillir jusqu’à 50 personnes assises. À l’intérieur, les patients pourront pratiquer le yoga, être initiés à des soins pour les mains ou le cuir-chevelu ou expérimenter la méditation, accompagnés par des professionnels et dans le cadre apaisant d’un parc verdoyant avec des arbres, des jardins à la française, des rosiers. En effet, pour un malade, bénéficier d’un environnement de ce type n’est pas superflu. La clinique accueille de nombreuses femmes traitées pour un cancer du sein qui ont besoin d’être accompagnées pour savoir comment prendre soin d’elles quand leur corps défaille. L’établissement a déjà mis en place des ateliers innovants, par exemple en faisant intervenir en binôme une diététicienne et une psychologue sur le thème de l’alimentation. La villa Magallon a pour ambition de développer ces propositions et d’en imaginer de nouvelles. En lien avec les opérations Octobre Rose et Movember, dédiées au cancer, le lieu sera ouvert à toutes les personnes atteintes d’un cancer (hommes, femmes, adolescents, enfants…), qu’elles soient suivies à la clinique ou à l’extérieur.

C’est un lieu pour se reconstruire, pour se ressourcer, afin que le patient prenne conscience qu’il n’est pas seul, qu’il est entouré, et qu’il puisse se regarder comme une personne et non comme une pathologie.

Ce sont les frères de la congrégation qui ont émis le souhait de mener à bien ce projet en 2019, lors du bicentenaire de la restauration de l’ordre en France par Paul de Magallon, une de ses grandes figures spirituelles. « Nous voulons faire de cette serre non plus un lieu de culture de fleurs mais un lieu où les patients seront les fleurs », explique à Aleteia frère Paul-Marie Taufana, supérieur provincial de l’ordre pour la France et Madagascar. « À la place des fleurs, ce sera les patients : nous prendrons soin d’eux », poursuit le religieux. « Il ne s’agit pas d’une annexe de la clinique : ici, le malade doit se sentir chez lui. C’est pour cela que nous avons choisi de l’appeler villa. C’est un lieu pour se reconstruire, pour se ressourcer, afin que le patient prenne conscience qu’il n’est pas seul, qu’il est entouré, et qu’il puisse se regarder comme une personne et non comme un maladie ». Dans cet endroit qui porte la marque de saint Jean de Dieu, qui avait à cœur de s’occuper des plus démunis, la dimension spirituelle est indirecte mais évidente : « L’accompagnement se veut personnalisé. Avec le patient, nous élaborerons un programme d’activités répondant à ses besoins physiques, psychologiques ou spirituels. En sorte, c’est appliquer la devise de l’ordre hospitalier : “des corps aux âmes” », conclut frère Paul-Marie Taufana.

