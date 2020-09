Elle veille sur les Marseillais depuis 150 ans. Tous ont un jour ou l’autre lancé un regard en sa direction pour la prier ou la remercier. Elle, c’est la statue de la Vierge Marie qui se dresse au sommet du clocher de la basilique Notre-Dame de la Garde, que les habitants appellent volontiers la « Bonne Mère ». Consacrée en septembre 1870, la statue mesure tout de même 11,2 mètres de hauteur et est entièrement dorée à la feuille d’or. Protectrice de la ville et de ses marins, de nombreux ex-voto témoignent du grand attachement des Marseillais et des gens de la mer à son égard.