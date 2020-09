L’archevêque de Québec hausse le ton après le reconfinement des lieux de culte

« La santé de nos fidèles nous préoccupent »

Dans un communiqué conjoint du 21 septembre, la Table interreligieuse de concertation (TIC) qui regroupe les représentants des Églises chrétiennes québécoises, des différentes traditions juives, des musulmans et autres associations œcuméniques dénonce, par la voix de son porte-parole, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, les nouvelles mesures restrictives de confinement prises par le gouvernement de Québec. En effet, le gouvernement vient d’annoncer que si les salles de cinéma et les théâtres peuvent toujours accueillir jusqu’à 250 personnes, les lieux de culte sont à présent mis dans la même catégorie que les bars et ne peuvent plus recevoir que 50 personnes maximum, ou 25 pour les plus petits sanctuaires.

« On reconfine les églises et les lieux de culte à 25 ou 50 personnes. En même temps, on permet aux salles de spectacles, aux cinémas et aux théâtres de demeurer à 250 personnes. On nous a mis dans la catégorie des bars et des lieux qui vendent de l’alcool. On ne vend rien de ça », a aussitôt dénoncé le cardinal Lacroix lors d’un point de presse devant l’archevêché dans le Vieux-Québec, lundi 21 septembre.

L’archevêque du Québec a par ailleurs tenu à rappeler combien les consignes sont déjà scrupuleusement appliquées : désinfection des mains à l’entrée, aucun déplacement autorisé une fois à sa place, pas de contact lors de la communion … « Nous avons mis les bouchées doubles depuis le mois de juin pour respecter toutes les consignes. La santé de nos fidèles nous préoccupe. À notre connaissance, dans aucun lieu culte du Québec il n’y a eu d’éclosion. Nos preuves sont faites. Ce n’est pas juste. Ce n’est pas acceptable. Laissez-nous continuer », a-t-il ajouté, avant de regretter amèrement l’absence de contact direct depuis six mois avec le gouvernement ou le Ministère de la Santé publique.

Par le biais de ce communiqué conjoint, les hauts responsables religieux rappellent par ailleurs que des milliers de Québécois trouvent dans la pratique de leur religion un réconfort et une source de résilience qui bénéficient à l’ensemble de la population.