Michael Lonsdale : ses obsèques seront célébrées à Saint-Roch le 1er octobre

Michael Lonsdale, homme de théâtre et de cinéma au timbre de voix captivant, a tiré sa révérence le 21 septembre 2020. Ses obsèques seront célébrées à Paris le 1octobre 2020. Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, présidera la messe. L’homme d’Église et le comédien étaient en effet liés depuis plus de trente ans. Le père Luc Reydel, aumônier des artistes du diocèse de Paris, sera probablement présent également.

La cérémonie, qui devrait avoir lieu à 10h du matin, se tiendra dans l’église Saint-Roch. Cet édifice du 1er arrondissement est en effet la paroisse des métiers du spectacle depuis 1925 environ. Un lieu rêvé pour un homme de scène dont le jeu d’acteur a séduit nombre de spectateurs au fil des dernières décennies. Le lieu d’inhumation, qui sera défini par la famille du défunt, n’est quant à lui pas connu pour le moment.