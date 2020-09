Michael Lonsdale, un homme de scène inoubliable

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

L’acteur à la carrière pléthorique, qui s’est éteint dans sa 90année lundi 21 septembre 2020, faisait partie des grandes figures du cinéma et du théâtre français. Michael Lonsdale a joué avec les plus grands, tout en conservant la liberté d’expression et de pensée qui le caractérisait.

Il a côtoyé Jean-Louis Barrault, Gérard Oury, Orson Welles, Jean-Pierre Mocky ou François Truffaut, foulé la Cour d’honneur du Palais des papes, interprété Duras, Bossuet, Nietzsche et Koltès, prêté sa voix à Péguy… Aussi bien à l’affiche de productions à destination du grand public (Moonraker, Des hommes et des dieux, Le Nom de la rose) que d’autres à plus petit budget, il a également monté des spectacles sur sœur Emmanuelle, Bernard de Clairvaux et François d’Assise. Membre de l’Académie catholique de France, Michael Lonsdale aura également été le président d’honneur du Festival sacré de la Beauté de Cannes. Découvrez ses plus grands rôles en images.

