Bangladesh, un évêque centenaire

Mgr Linus Nirmal Gomes, premier évêque évêque du diocèse de Baruipur, au Bangladesh, de 1977 à 1995, a célébré le 7 septembre 2020 son centième anniversaire. Une sacrée étape qu’il a passée en compagnie de ses frères de la communauté jésuite de Kolkata. « Je n’ai pas de travail en particulier », a confié le prêtre bangladais de naissance. « Je prie pour les jésuites, les parents et les amis. Chaque matin, je donne la communion aux pères aînés et aux malades de l’infirmerie. Parfois, des pères et frères jésuites viennent me voir pour des conseils spirituels. Je fais de mon mieux pour les aider ». Ce qui est déjà une belle performance.

Et au cours de la pandémie de Covid-19, il a même joué au tennis de table et au carrom (un jeu de table très prisé en Inde) avec de jeunes jésuites de la communauté. En voilà un qui n’a pas perdu le goût de vivre… Et qui a manifestement été source d’inspiration pour la jeunesse d’aujourd’hui.