Le discours vivifiant de Bruce Springsteen devant les étudiants d’une prestigieuse université

« Tout le monde veut bien faire mais ne faites pas seulement bien, faite le bien ». Les mots prononcés par le chanteur américain Bruce Springsteen à l’occasion de la rentrée du Boston College, une université privée du Massachusetts, le 9 septembre ont fait mouche auprès des jeunes. En raison de la pandémie de Covid-19 le discours de l’interprète de « Born in the USA » était en direct mais à distance. Cela ne l’a néanmoins pas empêché de parler avec une grande simplicité et une belle franchise.

« Un travail qui satisfait et inspire est l’un des aspects les plus importants d’une vie épanouie. L’argent c’est bien, mais seul, ça ne va pas le faire », a-t-il souligné avant de lancer : « Choisissez quelque chose qui vous rend heureux, qui vous donne envie de vous lever et d’aller travailler le matin et vous permet de vous reposer tranquillement la nuit. Ensuite, découvrez où et comment vous pouvez redonner, car vous obtiendrez toujours plus que ce que vous donnez ». Des paroles qui ne sont pas sans rappeler celles de l’évangile selon saint Luc (Lc 6, 27-38) : « Donnez, et l’on vous donnera ».