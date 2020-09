Tendances 2021 : huit prénoms bibliques féminins

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Selon les auteurs de l’Officiel des prénoms (éditions First) publié le 3 septembre dernier, l’année 2021 signerait le grand retour des prénoms bibliques. Parmi les prénoms féminins, devraient être remis au goût du jour : Abigaël, Eden, Eve, Léa, Rachel, Salomé, et Yona. Qui sont-elles et quelle a été leur place dans l’histoire sainte ?