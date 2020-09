Finissez votre journée en demandant pardon à Dieu

La seule manière de progresser dans la vie spirituelle, c’est de reconnaître ses fautes et ses échecs. Si nous nous pensons parfaits, nous ne pouvons progresser sur le chemin de la vertu. Nous restons sur place et nous contentons de notre état présent. Cet état d’esprit n’est ni sain ni idéal, dans la mesure où Dieu nous demande de le suivre. Si nous stagnons, nous n’arriverons jamais là où Il nous veut.

Voici une prière tirée du Golden Manual, un guide de dévotion très populaire aux Etats-Unis, qui peut être récitée à la fin de chaque journée pour demander le pardon à Dieu, reconnaître nos fautes et désirer faire mieux le lendemain.

Ô Père des compassions qui ne désirez pas la perte des pécheurs, posez sur moi, pauvre pécheur, un regard selon votre infinie pitié. Je reconnais, confesse, et suis profondément désolé pour toutes les fautes de ma vie, et celles d’aujourd’hui en particulier. Je me jette à vos pieds, et vous implore de couvrir mes péchés de votre amour infini avec lequel vous nous aimez pour l’éternité. Pardonnez moi miséricordieusement toutes les fautes que j’ai commis en ce jour contre vous, mon voisin, ou moi-même.

Ô Dieu tout-puissant ! Je prends la ferme résolution, ici en votre présence et devant toute la cour céleste, de vivre conformément à votre volonté. Je promets de me surveiller plus étroitement, de corriger mes fautes et mauvaises habitudes, d’accomplir mes devoirs, et d’éviter soigneusement tout péché, toute tentation, et autre occasion de vous décevoir.