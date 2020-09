Toi et moi aujourd’hui, soyons des témoins…

«

Chrétiens, nous nous déclarons ! »

Quelle est la gravité de cette profession de foi pour valoir à toute une légion de soldats le prix du martyre ? Vers la fin du IV

e

siècle, beaucoup ont péri en témoignage de leur identité chrétienne. Parmi eux, la sainte Légion de soldats venus de Thèbes et décimés à Agaune (Suisse) sous l’ordre de l’empereur Maximilien pour avoir refusé de tuer d’autres chrétiens et de sacrifier aux dieux. En l’an 515, le roi saint Sigismond a fondé l’abbaye de Saint-Maurice pour que les moines y poursuivent le culte de leur martyre à travers la louange perpétuelle sur leur tombe.

Aujourd’hui encore, cette abbaye témoigne de la plus vieille institution monastique de l’Europe où la prière n’a jamais cessé depuis sa fondation. Suivant la Règle de saint Augustin, la communauté présente est constituée de chanoines réguliers qui poursuivent la laus perennis, l’enseignement dans le Collège de l’abbaye, la pastorale dans les paroisses du territoire abbatiale et les missions apostoliques actuellement au Congo, au Kazakhstan...

Ce qui caractérise leur vocation et exprime leur présence est sans doute : le témoignage. « Chrétiens, nous nous déclarons ! », clamait en chœur la Légion thébaine.

Ce qui caractérise leur vocation et exprime leur présence est sans doute : le témoignage. « Chrétiens, nous nous déclarons ! », clamait en chœur la Légion thébaine. Et l’écho suscite chez les chrétiens d’aujourd’hui un supplément d’âme et nombreuses sont les paroisses ou les personnes qui sont sous le patronage de Maurice, ou Victor, ou Candide, ou Exupère, ou Vérenne, et tant d’autres appartenant à cette légion.

L’heure du témoignage chrétien a sonné ! Le pape François n’a point de cesse à le répéter : « Nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur ». (Evangelii Gaudium n° 121)

Pour prendre la mesure de ce renouveau du témoignage, l’abbaye de Saint-Maurice et le Renouveau charismatique propose de vivre sur le site Hozana une neuvaine de prière et d’évangélisation avec des enseignements et des témoignages donnés par diverses personnes convoquées de par le monde entier à rendre compte de leur foi, selon l’invitation de l’Apôtre Pierre (1P 3,15).