Réouverture de la crypte de Notre-Dame, une plongée dans le monde d’Hugo et de Viollet-le-Duc

Saviez-vous qu’au début du XIXsiècle, Notre-Dame de Paris, alors âgée de près de 500 ans, se dégrade. Vandalisée et peu entretenue, il serait même envisagé de la démolir ! C’est alors qu’intervient le génie de Victor Hugo qui, grâce à son roman et la puissance des personnages auxquels les lecteurs s’attachent, va relancer un mouvement populaire pour défendre cette cathédrale abimée ! C’est ainsi qu’un ambitieux chantier de restauration va être conduit par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc de 1844 à 1864. S’il reste fidèle au monument médiéval, il va s’autoriser quelques créations dont les monstres qui ornent les hauteurs de la cathédrale, directement inspirés du roman de Victor Hugo…

C’est cette histoire que vous pouvez découvrir depuis mercredi 9 septembre, dans la crypte archéologique située juste en dessous du parvis de la cathédrale et qui vient de rouvrir. L’exposition propose des reproductions en 3D et des films permettant au visiteur de remonter le temps et de voyager dans l’univers de Notre-Dame.

Si le roman de Victor Hugo a permis, à l’époque, une prise de conscience des Français pour ce patrimoine exceptionnel, par la suite, les diffusions internationales de nombreuses adaptations de films, dessins animés et comédie musicale, ont permis de mettre Notre-Dame de Paris dans l’imaginaire du monde entier. L’élan incroyable et mondial qui a suivi après l’incendie en fut la confirmation.