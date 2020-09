Prière pour trouver le prénom de son enfant

Esprit Saint,

Donne-nous la grâce de choisir dans la paix et la joie le prénom de notre bébé. Toi qui connais notre enfant mieux que nous-mêmes, inspire-nous un prénom qui lui corresponde.

Souffle dans notre prière et dans notre vie quotidienne ! Que nous puissions tomber d’accord et nous réjouir de notre trouvaille, et que notre enfant soit heureux de porter ce prénom toute sa vie.

Sois béni, Seigneur, de nous appeler chacun par notre nom.

Merci pour le saint patron (la sainte patronne) qui veillera sur notre enfant du haut des cieux. Qu’il (elle) puisse l’accompagner jusqu’à toi et lui donner envie d’être saint(e) !

Amen.