Le martyre du père Hamel inspire un roman de la rentrée

Il est des histoires qui marquent une vie. Celle du père Hamel en a marqué des millions. Assassiné par deux terroristes islamistes alors qu’il célébrait la messe dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) le 26 juillet 2016, son histoire a bouleversé la France. Elle a aussi inspiré à Étienne de Montety, directeur du Figaro littéraire, un saisissant roman.

Un drame semblable qui se noue mais un lieu et des personnages différents. Nous ne sommes pas à Saint-Étienne-du-Rouvray mais à Brandes, dans le sud-ouest de la France. Le père Hamel s’appelle ici père Tellier. Les deux terroristes Adel Kermiche et Abdel Malik Nabil-Petitjean ont ici les traits de deux jeunes : David, fils adoptif d’origine marocaine d’un couple bourgeois, et Hicham, né en France d’une famille originaire du Maroc bien intégrée. Des remarques blessantes et des mauvaises rencontres vont les pousser dans une colère radicale que l’islamisme ne fera qu’accentuer…

Lire aussi : Le père Jacques Hamel, un exemple du don de soi

Poignant, saisissant, bouleversant… La grande épreuve, qui se trouve dans la première sélection de romans du prix Renaudot, est un roman qui va au-delà du genre et interpelle chacun sur sa grande épreuve. Quelle est-elle ? Quelle forme prendra-t-elle ? Serons-nous prêts ?

Éditions Stock "La grande épreuve", d’Étienne de Montety.

La grande épreuve, d’Étienne de Montety, éditions Stock, août 2020, 20 euros.