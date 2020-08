Centenaire du Grand Liban : la prière de Jean Paul II à Notre Dame du Liban

Face à une situation critique, liée à la crise économique et politique et le drame de l’explosion gigantesque du 4 août , le Liban craint pour sa survie alors qu’il commémore dans la tristesse et sans aucune cérémonie officielle prévue, la proclamation, le 1septembre 1920, de l’Etat du Grand-Liban. Afin de trouver une sortie de crise sans précédent le président libanais Michel Aoun a entamé à Beyrouth dès ce lundi 31 août des consultations parlementaires afin de désigner un nouveau Premier ministre du pays qui devrait être Moustapha Adib, l’ambassadeur du Liban en Allemagne. Ce professeur d’université de 48 ans avait été choisi dimanche soir par les poids lourds de la communauté sunnite dont le chef du gouvernement doit être issu, la présidence allant à un chrétien maronite et la présidence du parlement à un musulman chiite. Il devrait obtenir l’aval des principaux blocs parlementaires, notamment ceux du parti présidentiel, le Courant patriotique libre, et de ses deux alliés chiites, le Hezbollah pro-iranien et le mouvement Amal.

Un centenaire du pays dans une situation critique qui invite chacun à confier son peuple à Notre Dame du Liban avec cette belle prière de Jean Paul II écrite à l’occasion de son voyage au Liban en 1997 où il implora les jeunes dans la Basilique Notre Dame à Harissa de prier la Vierge Marie :