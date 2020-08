Une neuvaine de plus ? Non, une neuvaine différente

Fêté le 28 août, Saint Augustin se présente comme le saint du retournement. Loin d’avoir suivi un chemin tout tracé depuis son enfance ou encore une ascension perpétuelle vers le Ciel, ce jeune homme mondain du IVe siècle a mis beaucoup de temps à se convertir. Il jouit largement des orgies, surfe sur des pensées du moment et se complaît dans les vices.

Saint Augustin, c’est un peu le jeune cadre dynamique d’aujourd’hui qui oublie le fondement de sa vie

« Saint Augustin, c’est un peu le jeune cadre dynamique d’aujourd’hui qui oublie le fondement de sa vie » affirme le frère Norbert, membre des Prémontrés de Mondaye. Que s’est-il passé dans la vie de ce le jeune intellectuel à la mode pour devenir l’un des plus grands saints ? Il faut croire que le retournement fut spectaculaire.

Au moment où il s’y attendait le moins

Peut-être spectaculaire mais long, très long. C’est certainement au moment où il s’y attend le moins que Dieu vient saisir Saint Augustin. Alors qu’il se reposait dans un jardin de Milan, après des années de controverses intérieures, la Parole de Dieu le bouleverse. L’exceptionnel l’a pris par surprise dans la simplicité de son quotidien. C’est ce que cette neuvaine dévoile. Il ne s’agit pas de demander une grâce particulière ou l’accomplissement d’une requête mais de se tourner vers Dieu et prendre un temps pour Lui. N’est-ce pas déjà les prémices d’un véritable retournement intérieur ?

Lire aussi : Avec saint Augustin, soyez un missionnaire intelligent

Saint Augustin, retourné à son insu, converti par la grâce, le fut il y a plus de 1.600 ans et pourtant sa conversion reste toujours très actuelle. Les frères Prémontrés en donnent les clés dans la neuvaine « Avec Saint Augustin découvrez la vérité de votre vie ». Le premier tournant, c’est celui de la lecture des extraits des Confessions. Illustrés par un texte du père Yves de Montcheuil, fusillé en 1944 pour ses œuvres de résistance, ces textes deviennent plus actuels et alors plus vivants. Enfin, une piste concrète d’action est proposée afin de s’approprier pleinement ces retournements journaliers.

Car oui, « nous n’avons jamais fini de nous convertir dans notre vie » témoigne le frère Norbert. S’interroger sur le fondement de sa vie, c’est rejoindre Dieu aujourd’hui et ici.