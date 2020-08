Une statue de Marie-Madeleine détruite : « Il y a d’autres façons de manifester son désaccord »

« Il y a tout un travail derrière, donc si on veut la faire enlever, on manifeste autrement son désaccord. »

« Si on veut faire enlever une statue, on manifeste son désaccord. Mais on ne la détruit pas de la sorte ». Ce sont les mots du prieur du couvent des dominicains de la Sainte-Baume, agacé alors qu’une statue de sainte Marie-Madeleine a été renversée et brisée en plusieurs morceaux par des randonneurs, samedi 15 août dernier. Elle se trouvait à l’intérieur de la chapelle du Saint-Pilon, dans la partie varoise du massif de la Sainte-Baume où sont installés les dominicains. Sur place, les auteurs de l’acte ont laissé un mot indiquant qu’ils trouvaient la statue « indécente ».

Ce sont les dominicains qui s’occupent de la petite chapelle située au sommet de la montagne, mais qui est peu fréquentée. Depuis plusieurs années, la mairie de Riboux avait entrepris des travaux pour restaurer l’édifice. « La commune a eu le mérite de lancer des travaux et d’installer la statue […] Je peux entendre que l’on ne soit pas d’accord avec la manière dont sainte Marie-Madeleine était représentée. Mais il y a tout un travail derrière, donc si on veut la faire enlever, on manifeste autrement son désaccord », martèle le frère Patrick-Marie Bozo.

La statue en question était faite de plâtre et n’était que temporaire, en attendant la livraison de la statue définitive. Elle représentait sainte Marie-Madeleine dénudée, avec des cheveux longs et recouvrant son corps. Figure féminine et populaire des Évangiles, « la Madeleine » aurait passé les trente dernières années de sa vie dans une grotte du sud de la France, à l’endroit-même où les dominicains se sont installés en 1848.