Demandez à Dieu la protection de votre famille avec cette prière

Comme le disait saint Paul : “Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer” (1P 5-8).

Sauf qu’avec Dieu comme bouclier et protecteur, nous ne devrions rien craindre. Il est le souverain de ce monde, non Satan ni personne d’autre. Quand nous mettons notre confiance en Dieu, Il nous protège et nous guide jusqu’à la vie éternelle.

Voici une petite prière qui demande à Dieu de défendre et protéger sa famille.