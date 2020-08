Tous les 13 du mois, priez pour le pape François !

« Bonjour, ici le pape François ». Tout a commencé avec l’appel téléphonique que Jorge Mario Bergoglio a passé à sœur Angela Rachel Bilégué, une Camerounaise qui vit à Rome depuis 9 ans. Sœur Angela vit en communauté et s’engage spécifiquement auprès des jeunes, en essayant de les guider afin qu’ils trouvent un sens à leur vie. Depuis cinq ans, elle a crée un groupe d’orientation professionnelle sur Facebook et organise des rassemblements catholiques pour célibataires. Elle décide un jour d’écrire au Pape. « J’ai écrit une lettre au Pape où je lui ai dit tout ce que je faisais avec les jeunes. Je lui ai également écrit pour le remercier et lui parler un peu de ma situation ». Mais elle ne s’attend pas particulièrement à une réponse.

Or voila qu’elle découvre un jour sur son répondeur ce message. « Bonjour, ici le pape François, je vous rappellerai ». Effectivement deux jours plus tard, le pape François recontacte sœur Angela qui cette fois décroche ! La sœur raconte la suite. « Pendant que nous parlions au téléphone, j’ai eu une inspiration. M’est venue l’idée de créer un groupe de prière pour le pape François. Je lui en parle immédiatement et voila sa réponse « Parfait, j’ai vraiment besoin de ce groupe de prière, faites-le ! » »

C’est ainsi qu’Angela, avec ses groupes de jeunes, créé une nouvelle page Facebook et lance ainsi la « Journée de prière pour le pape François », fixée au 13 de chaque mois. Pourquoi le 13 ? « Car le Pape est devenu prêtre le 13 décembre, il a été élu pape le 13 mars et c’est un chiffre qui fait aussi penser à Notre-Dame de Fatima, qui est apparue le 13 mai ». Et sœur Angela de conclure. « L’idée est de consacrer une journée entière par mois au pape François, en impliquant chacun de différentes manières : dans le sacrifice, le jeûne et la prière ». La première journée de prière a eu lieu le 13 juillet 2020, à vos agendas pour le 13 août prochain !