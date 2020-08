Avec les franciscains, ça swingue !

I have a "Jerusalema" earworm & this is my current favourite dance video for it. 😆 pic.twitter.com/etAEKa3CwQ — Ottilia Anna MaSibanda (@MaS1banda) July 23, 2020

Cet été, c’est le tube qui fait danser la planète. Jerusalema, signée par le DJ sud-africain Master KG et sa compatriote Nomcebo Zikode, a été dévoilé au grand public en décembre 2019 et sa chorégraphie, reprise à qui mieux mieux sur Tik Tok et autres réseaux sociaux, cartonne cet été. Ce gospel à la sauce sud-africaine comptabilise quelque 60 millions de vues sur YouTube.

Certains ont même repris un flash mob missionnaire qui avait eu lieu à Legnano, près de Milan, en 2016, en changeant la musique initiale pour la remplacer par Jerusalema. Un tour de passe-passe qui fonctionne bien puisque la chanson semble parfaitement s’accorder au rythme des sandales franciscaines. Le clip vidéo, qui ne manque pas de faire sourire, a récolté plus de 1.3 million de en quelques jours. Le jeu de jambes des consacrés aurait même de quoi faire pâlir Michael Jackson. Ce qui retient l’attention, chez ces hommes et ces femmes en habit, c’est leur sourire. Membres de la mission Legnano, ils descendent régulièrement dans la rue pour y apporter paix, réconfort et amitié. Et la danse est pour eux un moyen d’apporter cette joie de façon très concrète.