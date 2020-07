Les religieuses, ces nouvelles stars de TikTok !

Elles chantent, dansent, font des duos… mais surtout, elles évangélisent Internet ! Avec le confinement, le nombre de téléchargements de l’application TikTok a explosé. Ils seraient plus de 800 millions dans le monde et plus de 6 millions en France à disposer de cette application de partages de courtes vidéos. Devant l’ampleur du phénomène, des religieuses se sont décidées à franchir le pas.

À l’instar de sœur Claudia, en Italie. Avec ses danses et ses sketches qui respirent la joie de vivre, elle a gagné plus de 108.000 abonnés en quelques mois… C’est presque autant que « sœur selfie », ce compte créé par des religieuses en Colombie compte déjà 133.000 abonnés ! « Nous voulons montrer un autre visage de vie consacrée et apporter de la joie aux gens », témoignent-elles. Surtout, elles utilisent ce réseau pour évangéliser les jeunes et faire passer des messages de foi. Avec un certain talent !