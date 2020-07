Tout juste ordonné prêtre, il célèbre la messe pour sa grand-mère de 98 ans

C’est une jolie photo qui est devenue virale avec des messages venant des États-Unis et du Mexique, mais aussi des Philippines ou encore d’Allemagne ! Le jeune prêtre, Anthony Ferguson a été ordonné le 11 juillet dernier aux États-Unis pour le diocèse de Richmond. Homme de sa génération, il est aussi très à l’aise avec les réseaux sociaux où il n’hésite pas à témoigner et à encourager les vocations. D’ailleurs sa messe d’ordination a été diffusé en direct, notamment afin que sa grand-mère presque centenaire, et confinée dans sa maison de retraite, puisse la suivre.

Après la messe derrière l’écran, elle a cette fois pu la vivre de visu, mais derrière une vitre ! Le père Anthony a en effet tenu à venir dire une de ses premières messes pour sa grand-mère, et a choisi le jour pile de ses 98 ans. Mais en ces périodes de coronavirus, il n’était pas question de prendre des risques avec les personnes fragiles. Alors le père Ferguson s’est installé sur la terrasse de la maison de retraite, face à la vitre de la chambre de sa grand-mère, juste entre-ouverte pour qu’elle puisse suivre les prières. Si la grand-mère d’Anthony porte une bouteille d’oxygène en raison de ses difficultés respiratoires, elle a pu exprimer son immense joie de pouvoir assister physiquement à une messe célébrée par le petit-fils en plein milieu de la pandémie.

C’est également sur les réseaux sociaux que le jeune prêtre qui se définit comme « un prêtre catholique qui aime Jésus, les médias, l’art, le café, le Seigneur des Anneaux et les montagnes russes » a raconté la naissance de sa vocation. Un jour, il demande à une amie des conseils pour flirter et trouver une petite amie. Celle-ci lui répond de telle sorte qu’elle le convainc qu’il est fait pour la prêtrise ! Suite à cette anecdote amusante confiée sur Twitter où le prêtre remercie son amie pour « son impulsion amicale et providentielle vers le sacerdoce », elle a répondu par le même biais : « T’encourager à rejoindre l’Église a été le meilleur conseil que je pouvais te donner ». De l’art de choisir les bons amis !