À Cuba, l’arrivée d’une radio catholique sur Internet, une première depuis 1959

Elle répond au doux nom de Radio el Sonido de la Esperanza (le son de l’espoir, ndlr). La première radio catholique cubaine qui émet sur Internet 24 heures/24 doit son existence à un groupe de jeunes communicants désireux de diffuser le message de l’Église sur Internet rassemblés au sein du Réseau catholique des Jeunes (RCJ), une communauté virtuel créée en février 2019 et qui bénéficie du soutien de la Conférence des évêques de Cuba.

Il s’agit d’une initiative cherchant « à former et à informer la communauté catholique cubaine au travers des réseaux sociaux, à créer des ponts et à relier ses membres dans le pays ou à l’étranger mais aussi à exhorter les jeunes à un engagement concret en direction d’une vie chrétienne, selon les enseignements de l’Église et de sa Doctrine sociale », précise l’agence Fides.

Alors que la révolution cubaine qui a porté Fidel Castro au pouvoir en 1959 s’est accompagnée d’une répression des catholiques, l’existence de cette station, une première depuis 1959, traduit un réel dynamisme et d’une volonté de témoigner. « Bien qu’à la fin, l’Eglise accède aux moyens de communication de masse, elle ne dispose ni d’une chaîne de télévision ni d’une station radiophonique »,a rappelé Rubén de la Trinidad, diacre de la Congrégation de la Mission des Pères Pauliniens, à l’agence Fides.