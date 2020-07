Ce matin dans ma boîte aux lettres : retour d'élèves de 1ère à qui j'avais proposé pdt le confinement 1 échange épistolaire avec les https://t.co/llkVFRnpaF d'un #EHPAD de #Poitiers

Une grosse piquouse d'énorme espoir : rencontre générationnelle et littérature #bonheurdeprof ❤

Si de nombreuses initiatives ont été lancées pour réduire l’isolement des personnes pendant le confinement, à l’image du projet « une lettre, un sourire » , qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Hélène Paumier, professeur de lettres à Poitiers, témoigne dans un tweet que cela a donné de l’élan à certains de ses élèves qui ont su garder le lien créé au-delà du confinement. Pour preuve, les lettres et la photo que lui ont envoyé Louis et Ilona, deux de ses élèves de Première. Ils sont allés rencontrer le 13 juillet dernier leurs correspondants d’un autre âge dans leur Ehpad.

« Ils étaient tout autant que nous heureux de nous rencontrer », témoigne Ilona. « Nous avons discuté plus de 2 heures sans voir le temps passer. Nous avons parlé de tout et de rien et nous nous sommes trouvé plein de points communs ». C’était « une après-midi extraordinaire », affirme-t-elle. Son camarade Louis parle quant à lui de « formidables rencontres ». Tous deux ont fait l’expérience de la joie de la rencontre et pour leur professeur, c’est « une grosse piquouse d’énorme espoir ».