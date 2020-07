La Fondation du patrimoine lance un appel aux dons après l’incendie de la cathédrale de Nantes

Pour que les grandes orgues de la cathédrale de @nantesfr soient restaurées, la @fond_patrimoine, en partenariat avec le @MinistereCC lance un appel à la générosité. Tous les dons de cette souscription seront intégralement reversés aux travaux. ➡️ https://t.co/ay04YOdYq3 pic.twitter.com/2t37Xmm1Wg — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) July 18, 2020

« Il n’y a plus d’orgue, il est parti en fumée » : c’est le cœur lourd et le visage marqué par l’émotion que le père François Renaud, administrateur du diocèse de Nantes, a annoncé ce samedi 18 juillet que le grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul a été entièrement détruit par les flammes. Face à cette catastrophe, la Fondation du patrimoine n’a pas tardé à annoncer le lancement d’une grande campagne de collecte, « pour que les grandes orgues de la cathédrale de Nantes soient reconstruites et résonnent à nouveau ». Rappelant que « le grand orgue de la cathédrale avait été érigé dès le XVIIe siècle », la fondation souligne qu’il avait résisté à d’autres évènements tragiques, « comme les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ou l’incendie du 28 janvier 1972 ».

Des vitraux du XVIè siècle et un Hippolyte Flandrin également détruits

« Les dons des particuliers issus de la souscription publique seront intégralement reversés aux travaux. La Fondation du patrimoine ne prélèvera aucun frais de gestion (hors conventions de mécénat) », précise-t-elle, indiquant qu’elle s’associe avec le ministère de la Culture pour cette opération.

Outre l’orgue vieux de 400 ans, les vitraux d’Anne De Bretagne datant du XVIe siècle ainsi qu’un tableau d’Hippolyte Flandrin du XIXe siècle sont également partis en fumée ce samedi 18 juillet.