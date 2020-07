Étapes par étapes, le trajet du M de Marie

L’une est partie du sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées), l’autre, de La Salette (Isère). Depuis le 2 juin, les deux calèches du « M de Marie » effectuent un grand pèlerinage à travers la France, à la rencontre des habitants. Les deux caravanes progressent d’environ quinze kilomètres par jour selon un parcours très précis, qu’il est possible de rejoindre pour quelques minutes, quelques heures, voir plusieurs jours… « Tous ceux qui le souhaitent, croyants ou non, peuvent s’y associer à tout moment et suivre la calèche », précisent les organisateurs. Ce vendredi 17 juillet, la calèche ouest se trouve actuellement à La Cressonnière, à environ 60 kilomètres de La Roche-sur-Yon, en Vendée. De son côté, la calèche est se trouve à l’Abbaye de la Pierre qui Vire, dans l’Yonne. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le cortège et se mettre également à la suite de Marie, le trajet est à retrouver sur ce lien.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1e63KkAcibsCNCzclRSQnO-KObg-btGUv&ll=46.45846371280112%2C0.4655069291021441&z=7