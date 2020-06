Egypte : l’église copte met en garde contre de prétendus produits « thaumaturgiques »

Pays d’Afrique le plus mortellement touché par la pandémie de Covid-19, avec plus de 1.300 décès, l’Égypte a imposé des mesures extraordinaires pour limiter la diffusion du virus, fermant églises et monastères et annulant rencontres et pèlerinages.

Le diocèse copte orthodoxe d’Aswan (sud du pays) a dû prendre une mesure particulière et alerter la population, ainsi que le rapporte l’agence Fides. Des inconnus se sont en effet présentés chez des particuliers. Prétextant être des représentants de l’Église locale, ils leur ont apporté de l’eau et de l’huile « de guérison » permettant soi-disant d’éviter la contamination ou de soigner les symptômes de la pandémie.

Or, l’Église copte n’avait mandaté personne pour faire du porte-à-porte et distribuer des produits « thaumaturgiques » et il s’agissait bien évidemment d’une supercherie. Un conseil, donc : si vous souhaitez prier pour vous prévenir de la maladie ou en guérir, n’écoutez pas le premier venu et tournez-vous plutôt vers les saints thaumaturges.

