Les clés du pontificat de Jean Paul II vu par Mgr Barbarin

Jean-Paul II veut donner «une norme sûre pour l’enseignement de la foi». On est étonné de l’entendre dire que la publication du Catéchisme de l’Église catholique, en 1992, est l’acte le plus important de son magistère pontifical. L’expression est d’autant plus touchante qu’il n’en est pas le rédacteur, même s’il a probablement suivi avec attention l’élaboration du texte.

La parole de Dieu traversera les siècles et rejoindra toutes les cultures jusqu’à la fin du monde; c’est un élément essentiel de notre foi. Mais la catéchèse doit s’adapter à chaque époque car les questions changent et les mentalités ne sont pas les mêmes. Donner une catéchèse, c’est ouvrir un chemin pour que la parole de Dieu éclaire les intelligences aujourd’hui et continue de toucher les cœurs.

En 1562, après la Réforme qui avait secoué la chrétienté d’Occident comme un tremblement de terre, il fallait rassurer un peuple, affirmer clairement qu’il y avait sept sacrements et non pas deux, redire l’autorité de Rome qui avait été fortement contestée. Ce catéchisme avait d’ailleurs été intitulé le Catéchisme romain. Au XXe siècle, la situation n’est pas la même ; la foi catholique est battue en brèche non plus par la Réforme protestante mais par de considérables vagues rationalistes: l’athéisme, le triomphe de la science et de la technique, le mirage de l’universalité du savoir, et d’un progrès, d’un pouvoir sans limite de l’homme. Pour beaucoup, Dieu et la foi deviennent une hypothèse inutile. Il est intéressant de voir qu’à plus de quatre siècles d’intervalle, ces deux catéchismes reposent sur les quatre mêmes piliers, mais la présentation en est différente et les quatre parties ne revêtent pas la même importance :

1. Ce que Dieu dit

Cette première partie présente la Révélation, l’Écriture, tout l’enseignement de l’Église et du Magistère, et fixe son étude sur un premier pilier : le Credo, que l’on peut regarder comme un résumé de toute la Révélation en une seule page !

2. Ce que Dieu donne

Il s’agit de la grâce, des innombrables cadeaux que Dieu fait à la création tout entière et à l’homme en particulier. La liste est sans fin, mais ce cadeau est concentré dans les sept sacrements, le deuxième pilier. On comprendra aisément que cette deuxième partie, très développée dans le Catéchisme de 1562 (37 % du texte), ait diminué dans le CEC de 1992 (23 %), au profit de la première, passée de 23 % dans le Catéchisme romain de 1562 à 39 % en 1992. Ce ne sont pas les sacrements qui sont mis en doute au XXe siècle, mais plus radicalement l’existence de Dieu, la foi dans son rapport à la raison humaine ou aux sciences. Chaque époque doit expliquer davantage ce qui est le plus remis en cause.

3. Ce que Dieu nous demande ou nous commande

Il veille sur ses enfants comme un Père, il les appelle, les guide, les conduit et les accompagne. Il leur donne des paroles éclairantes. Le résumé se trouve dans les dix paroles de vie, appelées « Décalogue », que l’on a vite transformées en commandements et même rabougries en règlements. Quel dommage ! Cette partie conduit à une présentation méthodique des «dix commandements». C’est le troisième pilier de la foi catholique.

4. Ce que l’homme répond

À tant de paroles et de cadeaux, l’homme répond en remerciant son Père et son Créateur. « Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu », c’est le cœur de la prière chrétienne. Les chemins de cette prière sont présentés et un peu expliqués, mais, comme le dit saint Augustin, toutes les prières sont déjà contenues dans le Notre Père. Voilà notre quatrième pilier.

Ce catéchisme portera un autre titre : ce n’est plus le Catéchisme romain, c’est celui de l’Église catholique. Certes, le pasteur universel est l’évêque de Rome, successeur de Pierre, mais cette expression de la foi vient de toute l’Église qui est catholique, répandue dans le monde entier.Il peut être intéressant de savoir qu’au XVIe siècle comme au XXe siècle, on s’est posé la question de placer le quatrième pilier en deuxième position.

Il y a là quelque chose de beau parce que, lorsqu’on vient d’écouter tout ce que Dieu dit et révèle, se pose immédiatement la question : « Et l’homme, comment peut-il répondre ? Que va-t-il dire ?» Finalement, le choix a été fait de présenter d’abord tout ce qui vient de Dieu et de sa Révélation, les dons de sa grâce et les indications qu’il nous apporte à travers les paroles de vie. C’est de tout cela à la fois que l’homme aura à dire merci dans sa réponse, dans sa prière.

En évoquant tout ce travail méthodique accompli avec décision et énergie par Jean Paul II, nous avons l’impression d’être dans les premières pages du livre des Actes des Apôtres. J’entends la voix de Pierre : « Qu’on le sache donc avec certitude, Dieu l’a fait Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié » (2, 36). Et à la question des hommes d’hier et d’aujourd’hui : « Que devons-nous faire ?», la réponse est une injonction claire : « Convertissez-vous et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit » (2, 38).