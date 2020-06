Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Une maquette à l’échelle 1/20e

Parce que l’histoire de Notre-Dame est intimement liée à celle des corporations d’artisans, l’incendie qui a ravagé partiellement la cathédrale dans la nuit du 15 au 16 avril 2019 a ému nombre de Compagnons. Comment ne pas penser aux tailleurs de pierres, sculpteurs et charpentiers qui se sont succédés au fil des siècles pour bâtir la cathédrale de Paris ? Si l’effondrement de la flèche de Viollet-le-Duc a marqué les esprits, la disparition de la charpente, moins visible par définition, constitue une perte immense pour le patrimoine français. Joliment surnommée « la forêt » en raison de la qualité des poutres qu’il a fallu pour la réaliser, la charpente de Notre-Dame datait du XIIIᵉ siècle. Ses dimensions étaient par ailleurs gigantesques : 100 mètres de longueur, 13 mètres de largeur dans la nef, 40 mètres dans le transept et 10 mètres de hauteur.

Pour lui rendre un ultime hommage, les Compagnons charpentiers du Tour de France se sont mobilisés afin de réaliser une reproduction-maquette de la charpente à l’échelle 1/20e. Achevé en mars 2020 juste avant le début du confinement, le projet a été réalisé par trois itinérants pour la partie charpente, Valentin Pontarollo, Armand Dumesnil et Yann Férotin, le compagnon charpentier des devoirs Jean Michel Hourcade pour superviser, et Bruno Vidil et Eddy Laurenco pour la peinture.