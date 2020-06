Aux États-Unis, la vidéo virale d’une carmélite graffeuse

« Le monde changera quand nos cœurs changeront ; Dieu est amour ». Si l’on peut avoir l’impression d’avoir entendu ces phrases à tire-larigot, il est un plus singulier de voir une religieuses en habit les taguer contre un bâtiment. C’est pourtant ce qu’il s’est passé à Cincinnati (Ohio), aux États-Unis. Hé oui, des complies aux graffitis, le pas est parfois plus ténu qu’on ne le pense.

Une vidéo montre une carmélite voile au vent juchée sur un escabeau, une bombe de peinture à la main, traçant tranquillement ce message sur un grand panneau en carton installé dans l’embrasure d’une fenêtre. La scène a été filmée par un groupe de manifestants qui passaient devant le bâtiment où vient de s’installer une nouvelle communauté de sœurs. Devenue virale, la vidéo a récolté plus de 400.000 vues sur Facebook et a été partagée près de 6.000 fois.

« La manifestation passait et tout le monde protégeait ses fenêtres car certaines avaient été forcées », a déclaré l’une des religieuses à ChurchPOP. « Nous sommes pauvres et pas très inquiètes, alors nous avons recouvert nos fenêtres de carton ainsi que de messages d’amour et de paix. […] Il y a eu quelques échauffourées à côté de notre immeuble et d’autres bâtiments ont eu des fenêtres cassées. Nous voulons simplement répandre l’espoir et l’amour ». Les religieuses, qui veulent encourager leurs voisins à sortir et à ne pas avoir peur, ont peint d’autres messages inspirants tels que « votre voisin est votre frère ».