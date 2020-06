Guy Bedos, l’Église et la miséricorde

Une cérémonie aura lieu jeudi prochain à 14h30 à l’église Saint-Germain-des-prés, quartier qu’il arpenta avec joie. Il n’était pas très pote avec la religion mais très ému par les églises. À Jeudi 🖤 — Nicolas Bedos (@NicolasBedos1) May 31, 2020

Décédé le 28 mai à l’âge de 85 ans des suites d’une « longue maladie », Guy Bedos va être enterré en Corse, à Lumio. Ses obsèques auront lieu en l’église Saint-Germain-des-Prés, dans le sixième arrondissement parisien, jeudi 4 juin à 14h30, a annoncé son fils Nicolas Bedos sur Twitter. Un message accompagné de cette phrase : « Il n’était pas très pote avec la religion mais très ému par les églises« .

Car oui, l’humoriste, comédien, agitateur satyrique Guy Bedos n’était pas particulièrement connu pour son attachement à l’Église catholique, sa foi ou ses convictions religieuses. « Ma Torah, mon Coran, ma Bible à moi, c’est la Déclaration universelle des droits de l’homme« , écrivait-t-il dans son livre Je me souviendrai de tout paru en 2015.

Pourtant, c’est bien dans une église que ses obsèques auront lieu. Si cela en surprend beaucoup, en laisse certains sceptiques et d’autres interrogatifs, c’est aussi l’occasion de rappeler, comme le souligne Mgr Xavier Malle, évêque de Gap, sur Twitter, que « l’Église est miséricordieuse ».

L’Eglise est miséricordieuse ; soyez le bienvenu. https://t.co/jH9aHljGnZ — Mgr Xavier MALLE (@MgrXavierMALLE) May 31, 2020

Guy #Bedos, à qui je souhaite de reposer en paix, aura des obsèques à S-G-des-Prés.

Je constate que l'#Eglise catholique est une institution qui n'est jamais rancunière, même envers ceux l'ayant humiliée toute leur vie.

J'aime notre religion, qui rejette la vengeance et la haine. https://t.co/V6JP6YOffl — Louis Riel (@LouisRielFrance) May 31, 2020

Tiré du latin Miseri, qui veut dire « les pauvres », et Cor, qui signifie « le cœur », le terme miséricorde se traduit littéralement par « le cœur des pauvres ». « La miséricorde », rappelait le pape François en 2015, « c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. »