Ce qu’il faut avoir lu sur Charles de Foucauld

Rien d’exhaustif dans cette sélection ! Pour approcher le « Frère universel », qui va être prochainement déclaré saint, il semble tout indiqué de commencer par la biographie qui fut signée par l’archiviste de la postulation de Charles de Foucauld , Pierre Sourisseau (1). Elle aborde tous les détails, parfois inédits, de l’existence de Charles de Foucauld et en brosse un portrait fidèle.

Mais puisque nous commençons cette sélection par les biographies, on ne peut pas passer sous silence la première, celle que René Bazin a écrite en 1921 (2). D’une qualité littéraire incontestable, elle révéla au monde la figure de Charles de Foucauld.

Foucauld le théologien

Si l’on voulait aborder le bienheureux sous un angle plus spécifiquement spirituel, l’ouvrage de Maurice Bouvier, (3) retrace les recherches théologiques de Charles de Foucauld. Celui qui fut postulateur de la cause démontre que « l’ermite du Sahara » avait aussi des réflexions sur les questions de la foi qui le rapproche des grands écrivains mystiques. Et puisque l’on s’interroge sur la valeur théologique d’un Charles de Foucauld, pourquoi ne pas aller le lire dans le texte ? Il a rédigé de nombreux textes et lettres lors de ses retraites qui ont été réédités à plusieurs reprises (4).

Enfin, et toujours dans l’idée d’approcher la mystique de Charles de Foucauld, le Testament de Charles de Foucauld est un incontournable (5). Réalisé conjointement par Maurice Serpette, Jean-François Six et Pierre Sourisseau, il s’interroge sur la vocation de « passeur » du bienheureux. Entre un Occident en cours de déchristianisation et un monde Touareg ignorant de l’Évangile, comment travailler au salut des deux peuples ?

L’ermite, le soldat et le savant

Parmi les écrivains qui se sont intéressés au personnage, nous aimerions citer Sébastien de Courtois, qui dans Passer par le désert, propose un récit d’aventures sur les traces de Foucauld. On y découvre l’ermite, mais aussi le soldat qui fut un travailleur infatigable, traducteur du Touareg et scientifique de premier plan. Pour apprécier l’ampleur et la qualité de ce travail scientifique, il est amusant de feuilleter sa traduction des chants touaregs (7). Derrière ces poèmes profanes, qui célèbrent l’amour et la guerre, on devine le travail infatigable du marabout de Tamanrasset qui s’était fait frère des Touaregs et fut le premier conservateur de leur culture.

Enfin, plusieurs auteurs de bande-dessinées se sont penchés sur le cas Foucauld. Jean Dufaux et Martin Jamar se sont notamment vu décerner le Prix International de la Bande Dessinée Chrétienne à Angoulême en 2020 grâce à leur « Foucauld, une tentation dans le désert ». (8).

À découvrir aussi : Paris, Viviers, Tamanrasset… dans les pas de Charles de Foucauld

(1) Charles de Foucauld 1858-1916, Biographie, Pierre Sourisseau, Salvator, 2016, 720 pages, 29,90 €

(2) Charles de Foucauld explorateur du Maroc, ermite au Sahara, René Bazin, éditions Nouvelle Cité, 2004, 544 pages, 23€

(3) Le Christ de Charles de Foucauld, Maurice Bouvier, collection Jésus et Jésus-Christ n° 89, Desclée 2004, 352 pages, 28,50€

(4) Édition intégrale des écrits spirituels de Charles de Foucauld, éditions Nouvelle Cité, 20€

(5) Le testament de Charles de Foucauld, Maurice Serpette, Jean-François Six, Pierre Sourisseau, Fayard 2005, 300 pages, 18 €

(6) Passer par le désert, sur les traces de Charles de Foucauld, éditions Bayard, 190p., 17,90€

(7) Chants Touaregs, Charles de Foucauld, éditions Albin Michel, 1997, 18,60€

(8) Foucauld, une tentation dans le désert, de Jean Dufaux et Martin Jamar, éditions Dargaud, 15€