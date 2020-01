Une BD sur Charles de Foucauld distinguée à Angoulême

L’ouverture du Festival de la BD d’Angoulême aura lieu à la fin du mois. Et comme chaque année, le diocèse des lieux s’associe à cet événement très attendu en organisant un prix spécifique pour la BD chrétienne. Parmi les dix albums sélectionnés pour l’édition 2020, c’est celui de Jean Dufaux et Martin Jamar, Foucauld une tentation dans le désert, qui a tiré son épingle du jeu. Le jury, réuni sous la présidence du père Michel Manguy, curé et doyen à Angoulême, a annoncé son choix à l’unanimité.

Le jury a expliqué avoir choisi de primer cet album pour sa typologie graphique et psychologique. « Le dessin de Martin Jamar est de grande qualité artistique et le découpage très bien fait ». Quant au scénario, il s’agit de la dernière période de la vie de Charles de Foucauld, au désert. « Au cœur de ses évolutions, ses conversions et ses combats intérieurs, se dégage un message de fraternité de réconciliation, de tolérance et de paix. C’est, de plus, un témoignage de l’amour de Dieu et de son amour pour Dieu », a apprécié le jury œcuménique composé de prêtres, de pasteur, et de laïcs.

Cor ad Cor

Autre récompense décernée, un prix spécial à l’album signé Florent Jacques et MariaMaris De lys, d’azur étoilé et d’un Cœur enflammé, une vie de Saint Philippe Néri, aux éditions Cor ad Cor. « Un album qui respire la bonne humeur, un déferlement d’ingéniosité, tant dans le récit que dans la mise en image », a estimé le jury. Les Prix seront remis à leurs auteurs pendant le Festival le jeudi 30 janvier 2020 à 15h00 à l’église Saint-Martial d’Angoulême, au cours du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême.