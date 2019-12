Sortez des sentiers battus avec notre sélection de BD inspirantes

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Ludique, historique, humoristique ou philosophique, la bande dessinée est le cadeau idéal en ce temps de fêtes de Noël. Et 2019 a été une année riche pour les amateurs de BD en recherche de divertissement mais aussi d’inspiration.

Les éditions Glénat et le Cerf ont poursuivi leur belle collection « Un Pape dans l’Histoire » en sortant cette année une BD retraçant les grands moments du pontificat de Jean Paul II. Le duo nous fait également découvrir l’histoire houleuse du pape le plus décrié de l’Histoire, Alexandre VI, célèbre pour ses frasques. Les éditions Artège proposent, quant à elles, de plonger dans l’extraordinaire histoire du franciscain Maximilien Kolbe, martyr du nazisme, qui a donné sa vie en échange de celle d’un père de famille. Autre sujet passionnant : la vie quotidienne des gardes suisses au cœur même du Vatican à travers le regard de Marc, un jeune Suisse ayant choisi de rejoindre les rangs de la plus petite armée du monde.

