Cette bénédiction œcuménique qui cartonne sur le web

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! ». Dimanche 31 mai, jour de la Pentecôte, un chant interprété par près de 200 chanteurs de plus de 100 églises françaises a été diffusé sur YouTube et proposé à la fin de certains cultes et messes, récoltant pas moins de 50.000 vues sur YouTube en 24 heures. Issus d’horizons variés tels que des paroisses catholiques, des communautés orthodoxes, le Chemin Neuf, Hillsong, Porte Ouverte Chrétienne et bien d’autres, ces chrétiens ont voulu profiter de la Pentecôte, qui marque la venue de l’Esprit saint sur les apôtres, pour bénir leur pays.

Démontrer « l’unité qui est la nôtre »

« Pour nous chrétiens, bénir c’est dire du bien, louer et appeler la protection de Dieu », note le révérend Jean-Luc Sergent, pasteur anglican responsable du French Connect, un service de l’église d’Angleterre dédié aux francophones. « Nous nous sommes dit que nous avions une magnifique opportunité de bénir gratuitement et librement notre pays, en démontrant l’unité qui est la nôtre en Christ. Notre souhait serait que chacun puisse bénir à son tour un proche et propage ainsi cette bénédiction ».





Les paroles, extraites du livre des Nombres, invitent à la paix. « Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t’accorde sa grâce ! Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix » (Nb 6, 24-26). Une belle démarche œcuménique qui rejoint complètement la pensée du pape François qui, pour la Pentecôte, appelait les fidèles à demander à l’Esprit « le don de l’unité », à répandre la fraternité et à vivre ensemble « comme des frères ».